Düğünden 1 gün önce aldatıldığını öğrendi, müstakbel eşinin mesajlarını düğünde ifşa etti

Düğününden bir gün önce aldatıldığını öğrenen gelin, düğün günü tüm konukların önünde damadı rezil etti.

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Gelinlik ve damatlık seçimi, çiçekler, ikram, davetiye derken düğünlerin heyecanı ve stresi bambaşka. Ancak bu defaki düğün gerçekleşmediği gibi gelin tüm konukların içinde damadı rezil etti. Bu kadar özel bir günün altüst olma nedeni ise aldatılmak…

Casey, nişanlısı Alex ile evleneceği için oldukça heyecanlıydı. Ta ki düğünlerinden bir gün önce isimsiz bir mesaj alana kadar… Çift, altı yıldır birlikteydiler ve o özel kişiyi bulduklarını düşünüyordu, ancak Casey’e gelen mesaj her şeyi değiştirdi.

Casey bir otel odasında arkadaşlarıyla kutlama yaparken bir iyi dilek veya tebrik mesajı olacağını düşündüğü mesajı açtı ve tüm hayatı değişti.

Nişanlısı ile başka bir kadın arasındaki yazışmaların ekran görüntüleri karşısında duruyordu. Mesajlarda nişanlısı ile mesajlaştığı kadının aylar, hatta günler öncesinden birlikte çekilmiş çeşitli selfieleri bile vardı.

"Keşke sevgilim de senin..."

Konuşmaların birinde müstakbel eşi, “Vücudun inanılmaz ve onu nasıl kullanacağını biliyor musun? Keşke sevgilim de senin sahip olduğun becerilerin yarısına sahip olsaydı” derken, bir başkasında da “Bu hafta sonu. Sen ve ben. Başlıyor, sıcak şeyler…” yazıyordu.

Mesajlardan ikilinin birlikte hafta sonu kaçamakları yaptıkları ve gezilere gittikleri de anlaşılıyordu.

Casey, okudukları üzerine hayatının şokunu yaşadı. Ancak düğününe saatler kalmıştı ve bir karar vermesi gerekiyordu.

"Bugün düğün olmayacak"

Sabah olduğunda harekete geçen Casey, olanları şöyle anlatıyor: “Kızları uyandırdım ve onlara kararımı söyledim. Beklendiği gibi düğüne devam edecektim ve onu arkadaşlarımızın ve ailemizin önünde dışarı atacaktım.”

Casey, gerçekten de dediğini yaptı ve sunağın önünde dururken “Bugün düğün olmayacak. Görünüşe göre Alex sandığım kişi değilmiş” dedi.

Mesajları ifşa etti

Nişanlısı, ailesi ve arkadaşlarının şaşkın sessizliklerinin üzerine kendisine bir gün önce gönderilen mesajları okumaya başladı.

"Söyleyecek tek bir şeyi yoktu"

Casey, “Her kelimeyle Alex’in yüzü daha çok renkleniyordu” diye anlatıyor: “Ağlayan gözlerimi kaldırıp onunkilerle buluşturdum ve söyleyecek tek bir şeyi yoktu. Arkasında sağdıcıyla kiliseden çıktı. Ailesi dehşet içinde baktı. Hepinizi seviyorum ve bu ne kadar korkunç olsa da hepinizin burada olmasına sevindim” dedi.

Sözlerine, “Bugün bir düğün resepsiyonu olmayacak, bunun yerine dürüstlüğün, gerçek aşkı bulmanın ve acıtsa bile kalbinin sesini dinlemenin bir kutlaması olacak” diyerek devam etti.

Casey’nin bir arkadaşı o günle ilgili Facebook paylaşımında, Alex’in iki arkadaşı ve erkek kardeşi dışında herkesin resepsiyonda Casey’e katıldığını ve çok eğlenildiğini yazdı.

Kaynak: Sözcü