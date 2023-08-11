Kayseri'de hafta başı sıcak hava dalgası etkili olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kentte sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istenildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 13.08.2023 Pazartesi gününden itibaren etkisini arttırarak Kayseri il genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."