BIST 7.714
DOLAR 27,04
EURO 29,63
ALTIN 1.665,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de hafta başı sıcak hava dalgası etkili olacak!

Kayseri'de hafta başı sıcak hava dalgası etkili olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kentte sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istenildi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 13.08.2023 Pazartesi gününden itibaren etkisini arttırarak Kayseri il genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Türk erkeklerinin şaşırtan berber sadakati!
Türk erkeklerinin şaşırtan berber sadakati!
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması yaptı
MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması yaptı
Meteoroloji'den 'Sıcak hava dalgası' uyarısı! İşte il il beklenen sıcaklık değerleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji'den 'Sıcak hava dalgası' uyarısı! İşte il il beklenen sıcaklık değerleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Minibüs indi bindi fiyatı ne kadar oldu? İstanbul'da minibüs ücretleri güncellendi!
Minibüs indi bindi fiyatı ne kadar oldu? İstanbul'da minibüs ücretleri güncellendi!
Altın piyasasında son durum! Yükseliş var kilosu bakın ne kadar oldu?
Altın piyasasında son durum! Yükseliş var kilosu bakın ne kadar oldu?
Sünnet hakkında merak edilenlere, uzman doktordan yanıtlar!
Sünnet hakkında merak edilenlere, uzman doktordan yanıtlar!
Havuzda serinlemek isterken gözlerinizden olmayın!
Havuzda serinlemek isterken gözlerinizden olmayın!
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 48 kök kenevir ele geçirildi
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 48 kök kenevir ele geçirildi
Şampiyonlar Ligi'ne 2 Türk takımı katılacak! TFF açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ne 2 Türk takımı katılacak! TFF açıkladı
12 dev adam bol bol tavukla beslenecek! Beslenme sponsoru Tavuk Dünyası oldu!
12 dev adam bol bol tavukla beslenecek! Beslenme sponsoru Tavuk Dünyası oldu!
2023-2024 okul servis ücret tarifesi Okul servis ücretleri ne kadar oldu?
2023-2024 okul servis ücret tarifesi Okul servis ücretleri ne kadar oldu?