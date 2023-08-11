Sünnet hakkında merak edilenlere, uzman doktordan yanıtlar!

Prof. Dr. Melih Tugay: Sünnet, kesinlikle bir sağlık kurumunda, steril ameliyathane şartlarında, uygun cerrahi yöntem ve malzemeler kullanılarak; çocuğun mahremiyet hakkına saygı göstererek, gerekli rahatlatıcı, sakinleştirici ve ağrı kesiciler kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

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Sünnetin, erkeklerde penisin uç kısmındaki derinin belirli bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması işlemi olduğunu belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, “Bu işlem geleneksel olarak İslam kültüründe bir dinî ritüel olarak gerçekleştirilirken, tıbbi olarak da sağlık nedenleriyle uygulanabilir. Sünnet işlemi genellikle kısa bir süre içinde tamamlanır. Ancak çocuğun yaşına, sağlık durumuna ve işlemi gerçekleştirecek sağlık profesyonelinin tercihine bağlı olarak değişebilir. İşlem sonrası çocuğun rahat etmesi, ağrı hissetmemesi ve enfeksiyon riskinin minimize edilmesi için hijyen ve önerilen bakım yönergelerine dikkat edilmelidir.

Genelde sünnetin bebeklik döneminde (yenidoğan - 7 yaş) gerçekleştirilmesi tercih edilir. Sünnet yaşının belirlenmesi konusunda en doğru ve güvenilir bilgiyi sağlık profesyonelleri sağlayabilir. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, sünnet işlemi de potansiyel riskler taşıyabilir” dedi.

Prof. Dr. Melih Tugay, sağlıklı bir sünnetin tıbbi yaralanmalarını azaltmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

1.“Uzman doktor veya sağlık profesyoneli: Sünnet işlemi, deneyimli bir doktor veya sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir. Uzmanlık ve deneyim, muhtemel komplikasyonları azaltmada önemlidir.

2.Steril şartlar: Sünnet işlemi hastane içinde ve ameliyathane şartlarında yapılmalıdır.

3.Yerel anestezi: Sünnet işlemi sırasında ağrıyı azaltmak için genel ve/veya lokal anestezi kullanılabilir. Bu, şekilde işlem sırasında yaşadığı ağrı ve korku ortadan kalkar.

4.Uygun kesim yöntemi: Sünnet işlemi sırasında kullanılan kesim yöntemi, tıbbi yaralanma riskini etkileyebilir. Cerrahi modern teknikler, geleneksel yöntemlere göre daha az travmaya neden olabilir.

5.Kanamayı kontrol altına alma: İşlem sırasında meydana gelen kanama, tıbbi bir risk olabilir. Uzman doktor, kanamayı etkili bir şekilde kontrol altına alabilmeli ve gerektiğinde dikiş atabilmelidir.

6.İyileşme dönemi izlemi: İşlem sonrası iyileşme dönemi boyunca düzenli bir takip yapılmalıdır. İyileşme sürecinde herhangi bir enfeksiyon veya komplikasyon erken teşhis edilip tedavi edilmelidir.

7.İşlem öncesi değerlendirme: Çocuğun veya yetişkinin genel sağlık durumu ve alerjiler gibi tıbbi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, işlem sırasında muhtemel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

8.Bilgilendirme ve İzin: Ebeveynler veya yetişkin kişi, sünnet işleminin potansiyel riskleri hakkında bilgilendirilmelidir. İzin süreci doğru şekilde yönetilmelidir.

9.İyi bir iletişim: Sağlık profesyoneli veya doktor, ebeveynler veya yetişkinle iyi bir iletişim kurmalı, işlem ve iyileşme süreci hakkında net ve anlaşılır bilgi sağlamalıdır.

10.İhtimam ve dikkat: İşlem sırasında çocuğun veya yetişkinin konforu ve psikolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. İyi bir psikolojik destek ve anlayış, işlem sırasında stresi azaltabilir.”

“Tıbbi yaralanmaları azaltmak için profesyonel bir sağlık ekibinin rehberliği ve gözetimi altında sünnet işlemi yapılması önemlidir” diyen Prof. Dr. Melih Tugay, “Potansiyel riskleri en aza indirmek ve sağlıklı bir iyileşme süreci sağlamak için tıbbi tavsiyelere ve prosedürlere uyulmalıdır” dedi.