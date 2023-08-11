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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 48 kök kenevir ele geçirildi

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 48 kök kenevir ele geçirildi

Yozgat'ta narkotik polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 48 kök kenevir ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

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Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Yozgat’ta ormanlık alan içerisinde hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli R.K’nın ikametgahında, iş yerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 48 kök hint keneviri, 19.92 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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