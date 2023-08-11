Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 48 kök kenevir ele geçirildi

Yozgat'ta narkotik polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 48 kök kenevir ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

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Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Yozgat’ta ormanlık alan içerisinde hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli R.K’nın ikametgahında, iş yerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 48 kök hint keneviri, 19.92 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.