Altın piyasasında son durum! Yükseliş var kilosu bakın ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında neler oluyor? Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 712 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 716 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 712 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 436 milyon 699 bin 318,84 lira, işlem miktarı ise 2.677,13 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.