Türk erkeklerinin şaşırtan berber sadakati!

Türkiye’de erkeklerin yüzde 90’ının çok elzem bir durum olmadıkça berberini değiştirmediği belirtildi.

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Araştırmalara konu olan Türk erkeklerinin berber sadakatini Aydın’ın en eski berberi Mehmet Borazan “Bu sadakat bize göre muhabbet ve samimiyete dayanıyor” dedi.

Aydın’da 1973 yılında, 50 yıl önce Gazi Bulvarı üzerindeki bir dükkanda berberliğe başlayan Mehmet Borazan, 50 yıldır dükkanda hiç değişiklik yapmadan mesleğini sürdürüyor. Sadece ölen müşterilerin yerine yeni yetişen erkeklerin aldığı mekana bir giren ölünceye kadar çıkamıyor. Milletvekilinden, valisine kadar herkesin uğrak yeri olan bu mekanda sadece uzayan saç ve sakal değil, erkeklerin stresi de adeta tıraş ediliyor.

Özellikle bıyıkların yeni terleyip gençlerin delikanlılığa adım attığı dönemlerde başlayan berber tutkusu Türk erkeklerinde başladığı gibi devam ediyor. İl veya ilçe değiştirip de tıraş olmak için randevu alıp kilometrelerce yol kat eden müşterilerinin olduğunu belirten Aydın’ın en kıdemli berberlerinden Mehmet Borozan’ın kalfalarından Beyhan Tepecik, mesleğinin 40 yılını yaşadığını ve 40 yıldır her hafta tıraş ettiği müşterisi olduğunu söyledi.

“Lisede iken öğretmenin zoruyla geldi, 36 yıldır başka koltuğa oturmuyor”

Umurlu’da ikamet etmesine rağmen 36 yıldır aynı berber koltuğuna oturup aynı berbere tıraş olan müşterilerden Hakan Başlık, henüz bilimsel olarak çözülmese de erkeklerde berber sadakatinin çok ilginç olduğunu belirterek, “Ben bu koltuğa Aydın Lisesi’nde okurken 1987 yılında öğretmenimin zoruyla oturmuştum. Umurlu’da oturuyorduk. Aydın Lisesi’nde öğrenciydim. O yıllarda şimdiki gibi uzun saç serbest değil. Ciddi bir tıraş disiplini var. Benim saçlarım biraz uzamış, öğretmenimiz okula almadı. Ben bir şekilde atlamaya çalışınca beni kendisi zoraki olarak buraya getirdi. O zaman lise öğrencisiydim. Bu koltuğa oturdum, Beyhan Abi saçlarımı tıraş etmişti. Aradan 36 yıl geçti halen aynı berberime tıraş oluyorum. Diğer erkekler gibi ben de sebebini pek bilmiyorum ama, Umurlu’dan buraya tıraş olmaya geliyorum” dedi.