BIST 7.714
DOLAR 27,04
EURO 29,63
ALTIN 1.665,43
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Cengiz Ünder İstanbul'a gelecek

Cengiz Ünder İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Abone ol

Fenerbahçe'de uzun süredir transfer gündeminin başında yer alan Cengiz Ünder belirsizliği sona eriyor. 

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler Cengiz Ünder transferi için oyuncunun kulübü Marsiyla ile anlaşmaya vardı. 

Milli yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmeye hazırlandığı belirtildi. 

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! İYİ Parti kararını verecek
Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! İYİ Parti kararını verecek
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor
Avrupa hem sel hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Avrupa hem sel hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru geldi
Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru geldi
Sağlık Bakanlığı, "Acil Müdahale Ünitesi" sayısını artıracak
Sağlık Bakanlığı, "Acil Müdahale Ünitesi" sayısını artıracak
Erzurum'un Osmanlı'dan günümüze ticaret ve sanayisi araştırıldı
Erzurum'un Osmanlı'dan günümüze ticaret ve sanayisi araştırıldı
Altay Bayındır'ın Ajax'a transfer olacağı iddia edildi
Altay Bayındır'ın Ajax'a transfer olacağı iddia edildi
Düğünden 1 gün önce aldatıldığını öğrendi, müstakbel eşinin mesajlarını düğünde ifşa etti
Düğünden 1 gün önce aldatıldığını öğrendi, müstakbel eşinin mesajlarını düğünde ifşa etti
Kayseri'de hafta başı sıcak hava dalgası etkili olacak!
Kayseri'de hafta başı sıcak hava dalgası etkili olacak!
Türk erkeklerinin şaşırtan berber sadakati!
Türk erkeklerinin şaşırtan berber sadakati!
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması yaptı
MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması yaptı