Cengiz Ünder İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'de uzun süredir transfer gündeminin başında yer alan Cengiz Ünder belirsizliği sona eriyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler Cengiz Ünder transferi için oyuncunun kulübü Marsiyla ile anlaşmaya vardı.

Milli yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmeye hazırlandığı belirtildi.

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.