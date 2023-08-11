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Biden'la evi ve ofisinden çıkan gizli belgelerle ilgili nasıl görüşüleceği müzakere ediliyor

Biden'la evi ve ofisinden çıkan gizli belgelerle ilgili nasıl görüşüleceği müzakere ediliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde bulunan gizli belgeleri soruşturan savcıların, konuyla alakalı hangi koşullar altında kendisiyle görüşülebileceğine ilişkin Başkan'ın ekibiyle yaklaşık bir aydır müzakere ettikleri bildirildi.

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NBC News'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, evinde ve ofisinde başkan yardımcısı olduğu dönemden kalma gizli belgeler çıkan Biden'ın avukatlarıyla soruşturmaya atanan özel yetkili Savcı Robert Hur'ün ofisi, yaklaşık bir aydır soruşturmayla ilgili Başkan'a soruların yöneltileceği görüşmenin nasıl, ne zaman ve nerede yapılabileceğini müzakere ediyor.

Tarafların, görüşmenin yüz yüze yapılıp yapılmayacağı, yüz yüze olursa nerede gerçekleştirileceği ve Biden'a hangi soruların yöneltileceğini görüştüğünü aktaran kaynaklar, bu hususta henüz karara varılmadığını kaydetti.

Beyaz Saray ve Biden'ın avukatları, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Biden'ın ofisi ve evinden çıkan gizli belgeler

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Başkan'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı döneminden kalan "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise Başkan'ın Delaware'deki evinin garajında yeni bir dizi "gizli belge" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Biden'ın Rehoboth Beach'teki yazlık evi de aranmış ancak gizli belge bulunmamıştı.

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış ve Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Kendi evi ve ofisinden gizli belgeler çıkınca Kongredeki Cumhuriyetçiler, Biden'a yüklenmişti.

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