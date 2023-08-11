Aras Bulut İynemli'den "Atatürk" dizisi açıklaması

Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk" dizisini yayınlamama kararı alması tepki uyandırmıştı. Filmde Atatürk'ü canlandıran İynemli Disney Plus'ın kararıyla ilgili konuştu.

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Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk” dizisini yayınlayacağını açıklamıştı.

Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı aldı.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'un kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

"Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım"

Gazete Magazin'e konuşan İynemli "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Neden kaldırıldı?

“Atatürk” dizisinin iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü.

ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) önceki gün destekçilerine Atatürk’ü yücelttiğini iddia ettikleri diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ederek dizinin iptal edildiğini açıkladı. Çekilen bölümlerin, 3 Kasım’dan itibaren sadece Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek uzun metrajlı bir filme dönüştürüleceği de iddia edildi.

"Atatürk" dizisinin yayınlanmama kararının ardından tartışma konusu olan uluslararası dijital film ve dizi platformu Disney Plus'ın global pazarda son 3 ayda 11,7 milyon üye kaybettiği açıklandı.

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7,4 gerilediğini belirtti.