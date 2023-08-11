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Trabzonspor - Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor - Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor (CANLI SKOR)

Akyazı'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Umut

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa

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