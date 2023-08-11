Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi tanıtıldı

Havacılık sektöründe önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Samsun’da hayata geçirilen "Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi" tanıtıldı.

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Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi tanıtım programı, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde yapıldı.

Samsun Teknik Hangarı’nda düzenlenen tanıtım programının açılış konuşmasını yapan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Sanayi Bakanlığımız tarafından fonlanan 'Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında hazırladığımız 'Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması Projemiz' 2022 yılında Sanayi Bakanlığımız desteklenmesi sonucu tanıtımını yaptığımız Samsun Teknik, Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezimiz hayata geçmiştir" dedi.

SHY-147 Onaylı Eğitim Kuruluşu imkanları ile Türkiye’deki tek devlet üniversitesi

Rektör Aydın konuşmasında havacılık alanında Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Uçak Teknolojisi, Samsun Uçuş Akademisi, Samsun Teknik, SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşu, SHY-147 Onaylı Eğitim Kuruluşu imkanları ile Türkiye’deki tek devlet üniversitesi olduklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı konuşmada, Samsun Üniversitesi’nin uzay bilimleri ve havacılık alanında çok büyük başarılara imza attığını söyledi.

Demir, "Bilime ve teknolojiye, yeniden üretime, arananı keşfetmeye yönelik genç beyinlerimizi, TEKNOFEST’in şehrimize kazandırdığı kalıcı izlerinden olan bilim merkezlerimizde yetiştiriyoruz. İnşallah burada yetişen gençlerimiz, Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezinin birer araştırmacısı olacak" diye konuştu.

"Proje aynı zamanda iş dünyası için nitelikli insan gücü kaynağı"

Programın kapanış konuşması yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Samsun’a değer katan projenin aynı zamanda iş dünyası için nitelikli insan gücü kaynağı olması açısından çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Törende Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Kaynak da bir sunum yaparak Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezinin proje süreci hakkında bilgi verdi.

Tanıtım programının ardından Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi misafirleri, atölyeleri gezerek teknisyen hocalardan atölyelerin donanım ve imkanları hakkında bilgi aldı.

Programa ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, iş dünyasından büyük ölçekli firmaların üst düzey yöneticileri, protokol üyeleri ile akademik ve idari personeli katıldı.