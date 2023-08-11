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Bahçeli'nin ittifak çağrısı gündem olmuştu! İYİ Parti'den cevap geldi

Bahçeli'nin ittifak çağrısı gündem olmuştu! İYİ Parti'den cevap geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunması Ankara'da gündem oldu. İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi İYİ Parti’ye ittifak çağrısında bulundu.

Bahçeli, İYİ Parti'ye seslenerek “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” ifadelerini kullandı.

İyi Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İyi Parti’de buluşmaya davet ettiklerini söyleyerek, "26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!" dedi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz:

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!

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