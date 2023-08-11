Fenerbahçe, Fred transferini KAP'a bildirdi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı yıldız Fred'i transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

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Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe bir transfer daha gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, 10. transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen yıldız orta saha Fred'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

"Prensip anlaşmasına varılmıştır"

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir.

Bu kez Fenerbahçe, transfer çalımı yaptı

Sarı-lacivertliler, gerçekleştirdiği bu transferle birlikte ezeli rakibi Galatasaray'a adeta misilleme yaptı. Sarı-kırmızılı takım daha önce Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar verdiği Wilfried Zaha ve Tete'yi renklerine bağlamıştı.

Bu transfer çalımlarının ardından ise sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı futbolcu Fred'i transfer etti.

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi. Kariyerinde 408 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 36 gol ve 43 asistle oynadı.

20 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 32 maça çıktı. Fred bu karşılaşmalarda 3 asist ile oynadı.