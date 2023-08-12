Meteor yağmuru depremi tetikler mi? İşin uzmanı açıkladı!

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, bu gece ve yarın gece yaşanacak olan ‘Perseid Meteor Yağmur'unun depremi tetikleyeceği iddialarının bilimle uyuşmadığını söyledi.

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Her yıl 12-13 Ağustos tarihleri arasında en yoğun zamanını yaşayan ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle görülebilecek. Saatte 60- 100 adet arasında oluşacak ateş topları saniyede 59 kilometre hızla dünya atmosferine girecek. Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle de görülebilecek.

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde de yarın gece 23.00-02.00 saatleri arasında ‘UZAYMER Halk Gözlemi ve Perseid Meteor Yağmuru’ etkinliği düzenleyecek.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde ise ‘Perseid Meteor Yağmuru depremi tetikleyecek’ iddiaları atıldı.

“Saatte 80-100 göktaşı düşecek”

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akyüz, “Perseid Meteor Yağmuru gece 23.00’dan itibaren kuzeydoğu yönüne bakıp çıplak gözle göktaşı yağmurunu izleyebilirler. Saatte ortalama 80-100 göktaşı bekleniyor. Karanlık ve ışık kirliliği olmayan yerlerde bu ışık izini izleyebilirler” ifadelerini kullandı.

“Jüpiter ve Satürn’de görülebilecek”

Jüpiter ve Satürn’ün de görüş alanına gireceğini anlatan Akyüz, “Bizlerde yarın akşam 23.00 ve gece 02.00 arasında burada bu meteor yağmurunu izleyeceğiz. Ayrıca Jüpiter ve Satürn’de görüş alanımızda olacak. Onları da teleskop yardımıyla görmeyi umuyoruz” dedi.

“Depremle ilgisi yok”

Perseid Meteor Yağmur'unun depremi tetikleyeceği iddialarının bilimle uyuşmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aysun Akyüz, “Bu her yıl yaşanan bir olay. Ortalama senede 8 göktaşı yağmuru oluyor. Bazıları kuyruklu yıldız, bazıları da asteroid kökenli. Bunların depremle ilgili hiçbir bilimsel ilgisi yok” diye konuştu.