Kayseri'de dehşet anları! Freni patlayan kamyon meydana uçtu

Kayseri'nin Develi ilçesinde frenleri patlayan kamyonet ilçenin meydanına uçtu. Erken saatlerde meydana gelen kazada sürücü yaralanırken facia önlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Kozan Caddesi üzerinde seyreden Kalender G. idaresindeki buğday yüklü 38 FT 626 plakalı kamyonun freni patladı. Bir süre cadde üzerinde seyreden kamyon, meydana uçarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kalender G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonet vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.