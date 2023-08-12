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Ümraniye'de feci yangın! İş yerinin önünde duran iki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de feci yangın! İş yerinin önünde duran iki minibüs alev alev yandı

İstanbul Ümraniye'de bir iş yerinin önünde karavana dönüştürülen iki minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçlar hurdaya döndü.

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Olay, Ümraniye’de Ihlamurkuyu Mahallesi Erbil Sokağı üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Oto bakım onarım işleri ile karavan dönüşümü işlerinin yapıldığı iş yerinin bahçesinde bulunan ve karavana çevrilmek üzere işlemlerden geçen park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Minibüsten çıkan alevler bahçedeki ağaca ve bahçenin dışındaki park halindeki başka bir minibüse sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alevlerin sardığı bir minibüs kullanılamaz hale gelirken diğer minibüste ise maddi hasar meydana geldi.

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