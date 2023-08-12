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Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Şarampole devrilen traktörün altında kaldı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Şarampole devrilen traktörün altında kaldı

Denizli'de hakimiyetini kaybedip şarampole devrilen traktörde traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Denizli’nin Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Leyla Ç., kontrolündeki traktör, rampa çıkmaya çalıştığı anda kontrolü kaybederek şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü Leyla Ç., kızı Cansu Ç. ve kayınvalidesi Hanım Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın Hanım Ç., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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