Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'dan eleştiriler sonrası ilk açıklama

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilerle ilgili "Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de olmuştu.

"Gerekli açıklamaları yapacağım"

Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, yaptığı açıklamada "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.

CHP'den atamaya tepki

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasını sert bir dille eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Devlet Tiyatroları, bağımlı bir kuruluş değil yasaya göre, bir anlamda yarı özerkliği olan kuruluş. 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Özerk olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Sarayı çok seviyor. Birden döndü" diye konuştu.

"Kültürel mirasımıza değer katacak"

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da atama kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır" ifadelerine yer verdi.