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Tarım aracı şarampolden yuvarlandı! Kayalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Tarım aracı şarampolden yuvarlandı! Kayalara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pat pat sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

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Kaza, ilçeye bağlı Aydınyayla Köyü Gökçüköy mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Halit Sevim’in yönetimindeki pat pat tabir edilen tarım aracı kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 80 metreden aşağıya yuvarlanan tarım aracı sürücüsü Halit Sevim kayaların arasında kalarak kaza yerinde hayatını kaybetti.

Halit Sevim cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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