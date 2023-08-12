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Yeni açılan yolda korkunç kaza! Antalya-Konya yolunda kamyon şarampole devrildi

Yeni açılan yolda korkunç kaza! Antalya-Konya yolunda kamyon şarampole devrildi

Yeni açılan Antalya-Konya otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü şarampole yuvarlandı.

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Kaza, yeni açılan Antalya-Konya D-687 karayolunda Beydiğin Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demirkapı Tüneli istikametinden Taşağıl istikametine seyir eden İskender Şahin’in kullandığı 34 CNE 425 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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