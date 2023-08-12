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Rusya'dan Nijer'e olası müdahaleye ilişkin uyarı

Rusya'dan Nijer'e olası müdahaleye ilişkin uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki krizin çözümüne yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin, Sahel-Sahra bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından Nijer'deki duruma yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz 26 Temmuz'da Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un görevden alındığı ve ordunun yönetimi devraldığı Nijer’deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), diplomaitk yollarla Nijer'de anayasal düzeni yeniden tesis etmek için adımlar atıyor. Rusya, ECOWAS'ın mevcut krizden çıkış yollarını bulmaya yönelik arabuluculuk çabalarını desteklemektedir. Aynı zamanda gelen bilgilere göre ECOWAS 10 Ağustos'ta Abuja'da düzenlenen olağanüstü zirvede, Mohamed Bazoum'u kurtarma amacıyla Nijer'e muhtemel silahlı müdahale için yedek kuvvetini harekete geçirme kararı aldı. Nijer ordusu ise herhangi bir yabancı müdahaleye karşı savaşmaya hazır olduklarını beyan etti. Buna ek olarak sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı bir geçiş hükümeti kurulması hakkında bilgi verdiler” ifadeleri kullanıldı. Rusya’nın Nijer’deki son duruma ilişkin görüşüne yer verilen açıklamada, “Nijer'deki krize askeri bir çözümün, ülkede uzun süreli bir çatışmaya ve bir bütün olarak Sahel-Sahra bölgesindeki durumun keskin bir şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine inanıyoruz” uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 10 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda, Nijer'de "anayasal düzeni yeniden sağlamak" için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma kararı almıştı. ECOWAS’a üye ülkeler arasında Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve Yeşil Burun Adaları yer alıyor.

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