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Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi TFF ve hakemlere çağrı!

Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi TFF ve hakemlere çağrı!

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yeni sezonda adil yönetim çağrısında bulundu.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolun taraftarlar için bir tutku olmaktan öte, toplumu ve kitleleri bir araya getiren, dostluk ve rekabeti aynı anda yaşatan bir spor olduğu vurgulandı.

Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlere yönelik açıklamasında, "Birbirine bağlı pek çok dinamiği barındıran, küçük müdahalelerin büyük sonuçlara etki ettiği futbolda en önemli yön vericilerden olan Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz; futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin adil ve tarafsız olmaları gerektiğinin altının çizildiği açıklama, şöyle devam etti:

"Hakemlerin sorumluluklarında adil ve tarafsız olmaları, her takıma aynı mesafede yaklaşmaları, kararlarını dış etki ve etkenlere kapılmadan vermeleri, sporun ruhunu ve fair-play ilkesini yansıtacak, futbolun basit ve temiz bir oyun olduğu gerçeğini herkese yaşatacaktır. Tarifsiz emek, yatırım ve fedakarlığın olduğu futbolda gösterilecek tarafsızlık ve alın terine saygı, Türk futbolunu hak edenin kazandığı, güçlü, saygın bir noktaya taşıyacak yegane unsurdur. Türk futbolunun en önemli paydaşlarından biri olarak tüm bu gerçekler çerçevesinde manipülasyondan uzak, mutlak adaletin egemen olduğu bir sezonu heyecanla bekliyor, Türkiye Futbol Federasyonunun bu yönde atacağı her adıma tam destek vereceğimizi kamuoyuna açıklıyoruz."

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