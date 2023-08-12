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Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'yi transferi tamam ayrıntılar ortaya çıktı

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'yi transferi tamam ayrıntılar ortaya çıktı

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ve Marsilya ile her konuda anlaştı. İşte ayrıntılar ve maliyeti.

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Fenerbahçe, Cengiz'in transferi için Fransız ekibiyle bonuslar dahil 15 milyon euroya el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler, ana ödemeyi 5 taksitle yapacak.

İstanbul'a gelecek 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altınordu altyapısında yetişen Cengiz, kariyeri boyunca Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya formalarını terletti.

Cengiz, Fransız ekibinde iki sezonda çıktığı 93 maçta 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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