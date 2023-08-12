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Zabıtalar yabancı uyruklulara geçit vermiyor! Ruhsatsız dükkan mühürlendi

Zabıtalar yabancı uyruklulara geçit vermiyor! Ruhsatsız dükkan mühürlendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Yabancı uyruklu bir şahıs tarafından işletilen ruhsatsız iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla yabancı sığınmacılara yönelik denetimler yapıldı.

Zabıta görevlileri, yabancı uyruklu bir şahsa ait büfenin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Gıda alanında hizmet verilen dükkan, vergi levhası, iş yeri açma-kapama belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı.

Zabıta Müdürü Semih Serhat Göçer, yabancı uyruklu sığınmacılara uyarıda bulunarak, ruhsatsız dükkanda faaliyet gösterilemeyeceği söyledi. Kaldırım üzerine izinsiz yapılan baraka da belediye görevlilerince yıkıldı.

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