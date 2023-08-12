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Kuyumcular odası başkanından altın için bomba açıklama! İşin sırrı belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuyumcular odası başkanından altın için bomba açıklama! İşin sırrı belli oldu

 ANKARA Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez, altının Türk lirası bazında hiçbir zaman uzun vadede düşmediğini belirterek, “Kısa vadede anlık iniş çıkışlar olabilir. Uzun vadede bekletme imkanınız varsa altından her zaman kar edersiniz” dedi.

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Sönmez, altın fiyatlarının tamamen dövize endeksli olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de döviz fiyatları arttıkça otomatik olarak altın fiyatları da artıyor. Çünkü ons bedeli dünya borsalarında dolarla ölçülüyor. Doların fiyatının artışı ya da düşüşü altının fiyatını etkiliyor. Türkiye’deki altının fiyatını etkileyen en büyük unsur döviz. Ancak bunun dışında jeopolitik nedenler var. Dünya borsalarında altının etkilenmesi var. Ons fiyatının borsalardaki değer artışı ya da düşüşü var. Onlarda da ortam şu an çok gergin. Rusya-Ukrayna savaşının verdiği etkiler, enerji alanındaki soğuk savaşlar, Orta Doğu’daki karışıklıklar, altının onsunda anlık düşüşlere ya da yükselişlere yol açıyor. Bu iki unsura dikkat etmek lazım” dedi.

“Altından her zaman kar edersiniz”

Altının Türk lirası bazında hiçbir zaman uzun vadede düşmediğine vurgu yapan Sönmez, “Kısa vadede anlık iniş çıkışlar olabilir. Uzun vadede bekletme imkanınız varsa altından her zaman kar edersiniz. Hiçbir zaman zarar etmezsiniz. O yüzden en güvenli liman şu anda altın olarak gözüküyor. Dünya da böyle yapıyor. Dünya devletleri de böyle yapıyor. Mümkün olduğu kadar altın stoklarını merkez bankalarında çoğaltmaya çalışıyorlar. Onun için vatandaşlarımızın yatırımda altını birinci sıraya koyacaklarından hiç şüphem yok. Doğru da bir hareket yapıyorlar” diye konuştu.

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