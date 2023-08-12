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Cinayetten sonra anneden 'Biz, bize yapılanı unutmayız' paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cinayetten sonra anneden 'Biz, bize yapılanı unutmayız' paylaşımı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde geçen sene oğulları öldürülen anne baba, intikam için cinayet işledikleri iddiasıyla tutuklandı, olayla ilgilerinin olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kemal Akköse'nin (25) 10 Ağustos'ta otomobilinin içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aynur Kural, eski eşi Yaşar Akköse ile erkek kardeşleri İ.A. ve B.A'nın işlemleri tamamlandı.

Acıpayam Adliyesine sevk edilen zanlılardan Yaşar Akköse ve Aynur Kural, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, İ.A. ile B.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen zanlılardan Aynur Kural'ın ifadesinde cinayetle ilgisinin olmadığını, olay sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımları öfkeyle yazdığını savunduğu belirtildi.

Olay

10 Ağustos'ta Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal Akköse işe gitmek için otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Kemal Akköse'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse, annesi Aynur K ve iki amcası gözaltına alınmıştı. Annenin cinayetten 7 saat önce sosyal medya hesaplarından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Söz intikamını alacağım oğlum", cinayetin ardından ise "Biz, bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşımlar yaptığı görülmüştü.

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