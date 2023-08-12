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Ürdün Kralı, tepkilere yol açan "siber suçlar" yasa tasarısını onayladı!

Ürdün Kralı, tepkilere yol açan "siber suçlar" yasa tasarısını onayladı!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkede protestolara neden olan "siber suçlar" yasa tasarısını onayladı.

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Ürdün resmi haber ajansı PETRA, Kral 2. Abdullah'ın 6 yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

Aralarında "siber suçlar" yasa tasarısının da bulunduğu 6 tasarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayınlanmasının beklendiği ifade edildi.

"Siber suçlar" yasa tasarısının 15. maddesi, internet veya sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir kişiye kasten yalan haber göndermek, başkasının yayınladığı veya gönderdiği yalan haberi yeniden yayınlamak veya başkasına göndermek, iftira veya aşağılama dahil olmak üzere çeşitli fiilleri işleyenler için en az 3 ay hapis ve 5 bin (yaklaşık 7 bin ABD doları) ile 20 bin dinar (yaklaşık 28 bin dolar) arasında değişen para cezaları öngörüyor.

Söz konusu yasa tasarısı, temmuz ayı sonunda bazı sendika ve partilerin çağrısıyla geniş çaplı protestolara neden olmuş ve iptali istenmişti. Göstericiler "gerici" olarak nitelendirdikleri yasa tasarısını iptal etmesi için Kral 2. Abdullah'a çağrı yapmıştı.

Ürdün hükümeti ise 41 maddelik yasal düzenlemenin hedefinin "özgürlükleri kısıtlamak değil", "yanlış bilgilendirme", "nefret söylemi" ve "internette kişilerin karalanması" gibi konularla mücadele olduğunu belirtmişti.

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