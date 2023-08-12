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Elazığ'da jandarma ekiplerinden tütün operasyonu! 114 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinden tütün operasyonu! 114 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 114 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.Y.’nin tütün kaçıracağı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda şahıs Hankendi Jandarma Yol Kontrol Noktasında durduruldu. Yapılan aramada 114 kilo sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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