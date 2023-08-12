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İstanbul'da kuraklık alarmı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 64 günlük su kaldı

İstanbul'da kuraklık alarmı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 64 günlük su kaldı

İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bugün 34.39 olarak ölçüldü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında uyardı. Şen "İstanbul'un 64-65 günlük suyu kaldı. Şayet yağmur yağmazsa. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette" dedi. 

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İstanbul barajlarında doluluk oranı 34.39 olarak ölçüldü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen şunları kaydetti:

"Geçen ay İstanbul'da sıfır yağış oldu. Bundan sonra da sıfır yağış olursa, 64-65 günlük suyu kalmış oluyor İstanbul'un. Şayet yağmur yağmazsa. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Barajlarda yüzde 10'luk dip suyu vardır. Dip suyu tehlikeli. Dip suyu canlılar içindir. Bu su dışarıdan gelen su, Melen'den gelen su var.

Sakarya Nehri'nden su alınması ihtimali var. Sakarya Nehri'nden gelen su 9-10 milyon nüfuslu şehirlerin içinden, sanayinin içinden geçiyor. Ağır metallarden arındırılması lazım bu suyun.

Melen'den gerektiği zaman su çekiyorsunuz, gerekmediği zaman çekmiyorsunuz. Melen Barajı'nın bir an evvel yapılması lazım. Melen'de suyu orada biriktirip ondan sonra buraya getirmek lazım. Melen Barajı dolu olursa kurak zamanlarda Melen Barajı rahatlıkla kullanılabilir.  

 Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 66,56, 2014'te yüzde 18,61, 2015'te yüzde 75,05, 2016'da yüzde 58,53, 2017'de yüzde 67,95, 2018'de yüzde 70,03, 2019'da yüzde 64,88, 2020'de yüzde 54,06, 2021'de yüzde 64,16, 2022'de yüzde 63,33 olarak kaydedildi.

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