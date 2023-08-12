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Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular

Markete gidip evine döndü dehşeti yaşadı! Çığlıklarına koştular

ORDU'nun Altınordu ilçesinde evine giren kişi tarafından bıçakla yaralanan genç kız, tedavi altına alındı.

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 20 yaşındaki E.Ö, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından evinde bıçakla yaralandı. Genç kızın çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karnından yaralanan E.Ö, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan E.Ö'nün anahtarı olmadığı için dairesinin kapısını kapatmadan markete gittiği, döndüğünde de karşılaştığı şüpheli tarafından bıçakla yaralandığı iddia edildi.

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