BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Nilüfer Marmaris'teki konserinde ayakta alkışlandı

Nilüfer Marmaris'teki konserinde ayakta alkışlandı

Pop müziğin güçlü seslerinden Nilüfer dün gece Muğla’nın Marmaris ilçesinde konser verdi.

Abone ol

Yüzlerce hayranının alkışları ile sahneye çıkan ünlü sanatçı ‘Marmaris’i çok seviyorum ‘diyerek kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu.

Marmaris Amfi Tiyatroda yaz konserleri etkinlikleri dahilinde dün akşam düzenlenen konserde Nilüfer sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı zaman zaman hayranları ile sahneden sohbet ederek keyifli anlar yaşattı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Belediye Başkan yardımcısı Ali Zağlı‘nın en önden izlediği konserde Nilüfer bir kez ara verip kıyafet değiştirmesinin ardından tekrar sahneye çıkarak müzik ziyafetine devam etti. En sevilen ve en popüler şarkılarını seslendiren sanatçı konser sonunda ayakta alkışlanarak uğurlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!
Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!
Türkiye’nin en karanlık bölgesinde gökyüzü gözlemcileri kamp kurdu!
Türkiye’nin en karanlık bölgesinde gökyüzü gözlemcileri kamp kurdu!
İstanbul'da kuraklık alarmı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 64 günlük su kaldı
İstanbul'da kuraklık alarmı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 64 günlük su kaldı
Elazığ'da jandarma ekiplerinden tütün operasyonu! 114 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinden tütün operasyonu! 114 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
Sahte bankacılar vatandaşın 100 bin lirasını dolandırdı!
Sahte bankacılar vatandaşın 100 bin lirasını dolandırdı!
Konya Beyşehir su sporlarının merkezi oluyor!
Konya Beyşehir su sporlarının merkezi oluyor!
Ürdün Kralı, tepkilere yol açan "siber suçlar" yasa tasarısını onayladı!
Ürdün Kralı, tepkilere yol açan "siber suçlar" yasa tasarısını onayladı!
Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı!
Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı!
Konut sorununa çözüm olur mu? Boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek!
Konut sorununa çözüm olur mu? Boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek!
Serinlemek için Fırat Nehrin'e giren baba ve oğul kayboldu! Çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, baba aranıyor
Serinlemek için Fırat Nehrin'e giren baba ve oğul kayboldu! Çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, baba aranıyor
Nevşehir'de çocuk oyun parkı cayır cayır yandı!
Nevşehir'de çocuk oyun parkı cayır cayır yandı!
Üsküdar'da ATM sırasında çıkan kavga korkunç bitti
Üsküdar'da ATM sırasında çıkan kavga korkunç bitti