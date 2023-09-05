Emekli maaşına ara zamda emeklileri üzen iddia! AK Parti kaynakları söyledi

Emekli maaşlarına ekim ayında ara zam bekleyen emeklileri üzen iddia geldi. Buna göre AK Parti kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini belirtti.

Abone ol

Seçimlerin ardından Meclis’e getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken emekli maaşı zammı yüzde 25 oranında arttırılmıştı. Bu orandaki bir artış ise emeklileri memnun etmedi.

Emekliye ek zam yönündeki talepler sürerken gözler Meclis’in açılacağı 1 Ekim’e çevrildi. Bu süreçte iktidar kanadından birçok açıklama gelirken, çalışmaların da başladığı belirtildi. Ancak emekli maaşı zammı için Ekim ayında bir ara zam ihtimalinin olmadığı ifade ediliyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında yapılacak yasa değişikliği ile 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.

Bütçe gerçekleşmelerine analiz yapılacak

İddiaya göre AK Parti kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdi. 2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD’a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan AK Parti ekonomi kurmayları, “Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, Ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok” değerlendirmesini yaptılar.

Emeklinin iki aylık zammı netleşti

Bu arada dün açıklanan Ağustos ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşları zammı için 2 aylık net rakamlar ortaya çıktı. Temmuz enflasyonu yüzde 9,49 olarak kayıtlara geçmişti. Ağustos ayı enflasyon rakamları ise aylık bazda yüzde 9,09 arttı. Böylece SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,43 oldu. Enflasyon farkı dahil memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 12,67 olarak hesaplandı. Bu rakama yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde Ocak 2024 memur zammı 29,57 oldu.