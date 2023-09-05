150 kişi birden hastaneye koşunca... Belediyeden bu uyarı yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 150 kişi şebeke suyundan zehirlenme iddiası sebebiyle hastaneye başvurdu. Belediye "Şebeke suyu içmeyin" uyarısında bulundu.

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Amasya, Taşova ilçesinde 150 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Şebeke suyundan zehirlendiği iddiası üzerine Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.