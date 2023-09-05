Bursa'da tarlaya uçan otomobilde can pazarı yaşandı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Bursa İznik'te içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil takla atarken 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi İznik-Yenişehir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 03.00 sıralarında Derbent mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu.

Otomobil sürücüsü Ahmet Can S. (21) araç içinde bulunan Süleyman O. (28) ve Evren A.(25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Süleyman O. tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.