BIST 8.156
DOLAR 26,79
EURO 28,86
ALTIN 1.669,06
HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Bıden ve eşi korona oldu

Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Bıden ve eşi korona oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden coronavirüse yakalandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki First Lady'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Abone ol

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşinin coronavirüse yakalandığını duyurdu. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hafif semptomlar gösteren Jill Biden'ın Delaware'deki evinde dinlendiği, 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden'a yapılan testin sonucunun ise negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yakından izlendiği ve haftanın kalanında düzenli olarak test yapılacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da polis ekiplerinden operasyon! Araçta çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Samsun'da polis ekiplerinden operasyon! Araçta çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Batı Trakya'da çirkin saldırı! Müslüman mezarlıklarını tahrip ettiler
Batı Trakya'da çirkin saldırı! Müslüman mezarlıklarını tahrip ettiler
Ali Koç elini cebine atarak Erdoğan’a saygısızlık mı etti? Kübra Par yazdı
Ali Koç elini cebine atarak Erdoğan’a saygısızlık mı etti? Kübra Par yazdı
Bilecik'te Çinli Lisha cinayetinde şok gelişme! Aynı arazide 2 ceset daha bulundu
Bilecik'te Çinli Lisha cinayetinde şok gelişme! Aynı arazide 2 ceset daha bulundu
Tekirdağ'da alkollü sürücü virajı alamayıp dereye uçtu!
Tekirdağ'da alkollü sürücü virajı alamayıp dereye uçtu!
150 kişi birden hastaneye koşunca... Belediyeden bu uyarı yapıldı
150 kişi birden hastaneye koşunca... Belediyeden bu uyarı yapıldı
Bursa'da tarlaya uçan otomobilde can pazarı yaşandı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Bursa'da tarlaya uçan otomobilde can pazarı yaşandı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Eris yayılıyor vaka sayısı arttı! Mehmet Ceyhan'dan çok önemli açıklamalar Covid-19 geri mi dönüyor?
Eris yayılıyor vaka sayısı arttı! Mehmet Ceyhan'dan çok önemli açıklamalar Covid-19 geri mi dönüyor?
Emekli maaşına ara zamda emeklileri üzen iddia! AK Parti kaynakları söyledi
Emekli maaşına ara zamda emeklileri üzen iddia! AK Parti kaynakları söyledi
Samsun'da dehşet! Parkta iki kişi tarafından defalarca bıçaklandı
Samsun'da dehşet! Parkta iki kişi tarafından defalarca bıçaklandı
Yıllar sonra Cübbeli Ahmet'ten Muhsin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş itirafı geldi! Bizim evde toplanırlardı...
Yıllar sonra Cübbeli Ahmet'ten Muhsin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş itirafı geldi! Bizim evde toplanırlardı...
Gümüşhane'de feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet yol ve köprü arasına düştü: 3 yaralı
Gümüşhane'de feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet yol ve köprü arasına düştü: 3 yaralı