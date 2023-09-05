Ali Koç elini cebine atarak Erdoğan’a saygısızlık mı etti? Kübra Par yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Sabancı'yı hastane ziyareti çıkışı Ali Koç'un eli cebinde uğurlaması tartışmalara neden oldu. Görüntüleri değerlendiren yazar Kübra Par, "Ali Koç’un davranışı saygısızlıktan ziyade samimiyet ve rahatlık gibi geldi bana." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Ege Denizi'nde tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’yı hastanede ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Erdoğan’a Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da eşlik etti.

Hastane çıkışında Ali Koç’un Erdoğan’ı uğurlarken bir cebini eline atarak rahat bir tavırla yürümesi sosyal medyada tartışma yarattı. Koç’un Erdoğan’a saygısızlık ettiğini iddia edenler oldu.

"Gayet samimi hava"

Görüntüleri izleyen tv100 yazarı Kübra Par, görüşlerini yazısında paylaştı. Saygısızlık iddiasına katılmayan Par, "Fakat görüntüleri yakından izleyince iki ismin arasında gayet samimi bir hava olduğunu, hatta Erdoğan’ın gülümseyerek Yalçındağ ve Koç’a bir şeyler anlattığını görüyorsunuz. Ali Koç’un davranışı saygısızlıktan ziyade samimiyet ve rahatlık gibi geldi bana. Ben asıl o esnada ne konuştuklarını merak ettim." ifadelerine yer verdi.