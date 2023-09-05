Samsun'da polis ekiplerinden operasyon! Araçta çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun Tekkeköy'de polis ekiplerinin şüpheli bir şahsın aracına yaptığı aramada çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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4 Eylül Pazartesi günü Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy Sanayi Mahallesi'nde yapılan çalışmada 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet ekipleri tarafından Çarşamba'da bir otopark içerisinde bulunan araçta ve içindeki bir şahsın üzerinde ise 2 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca ve 61 adet fişek ele geçirilerek 2 şahıs yakalandı.