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UEFA Konferans Ligi favorileri açıklandı Fenerbahçe listede kaçıncı sırada

UEFA Konferans Ligi favorileri açıklandı Fenerbahçe listede kaçıncı sırada

Ön elemeleri geçerek UEFA Konferans Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe H Grubu'nda, Beşiktaş ise D Grubu'nda mücadele edecek. Sarı lacivertli takım, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın ardından ikinci sırada kendine yer buldu.

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UEFA Konferans Ligi'nde Adana Demirspor şanssız bir şekilde Genk'e elenirken, Fenerbahçe play-off turunda Twente'yi 5-1 ve 1-0'lık skorla rahat geçerek gruplara kaldı. Beşiktaş ise Mircea Lucescu'nun Dinamo Kiev'ini 3-2 ve 1-0'lık galibiyetlerle saf dışı bırakıp gruplara adını yazdırdı. 

Çekilen kura sonrası sarı-lacivertli takım H Grubu'nda, siyah-beyazlı takım ise D Grubu'nda yer aldı. Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan ekibi Ludogorets ve Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş ise Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano ile birlikte D Grubu'nda mücadele verecek. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisi ile Avrupa kupalarında oynadığı 3 maçta sadece 1 kez güldü. Kupanın flaş ekiplerinden Bodo Glimt, 2021'de Konferans Ligi'nde Roma'yı 6-1 yenerek adından söz ettirmişti. Kartal, Norveç ekibiyle 2 kez karşılaştı, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. 

Fenerbahçe 2. sırada

Opta/Stats Perform firmasının veri bilimcisi Nils Mackay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde favori takımları açıkladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun şampiyonluk favorileri arasında yer aldı. Sarı lacivertli takım, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın ardından ikinci sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş 7. sırada

Diğer temsilcimiz Beşiktaş'a ise şampiyonluk favorileri listesinde 7. sırada yer verildi. Değerlendirmeye UEFA Avrupa Ligi'nden elenip gelebilecek takımlar da eklendi.

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