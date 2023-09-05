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Kütahya'da Yunus Timlerinin yaptığı aramada 2 gencin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da Yunus Timlerinin yaptığı aramada 2 gencin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Kütahya'da Yunus Timlerinin 19 ve 21 yaşlarındaki iki gencin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.K. (21) isimli şahsın yapılan üst aramasında, iki parça halinde 2.96 gram metamfetamin 4,78 gram bonzai ele geçirilirken, Paşam Sultan Mahallesinde H.Z. (19) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, 0.67 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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