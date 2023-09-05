JPMorgan’dan Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini!

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti.

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ABD’li yatırım bankası JPMorgan, ağustos enflasyon verisinin ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62’den yüzde 65’e çıkardı. JPMorgan ayrıca Türkiye’de enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti.

Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 sonu faiz tahminini yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkardı.

Reuters'ta yer alan habere göre JPMorgan analisti Fatih Akçelik müşterilerine gönderdiği araştırma notunda, “Ağustos TÜFE’si dezenflasyon sürecinin uzadığına işaret ediyor” diyerek şöyle devam etti:

“Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimiz için, Mart 2024’teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskıları ele almak için daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz.”