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Yoldan çıkan otomobil takla atıp bahçeye girdi! Ağaçlara saplanan otomobilde 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yoldan çıkan otomobil takla atıp bahçeye girdi! Ağaçlara saplanan otomobilde 3 kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak bahçeye daldı. Ağaçların arasına saplanan otomobilde 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Sezer Gürdal’ın kullandığı 34 CDM 090 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçeye girdi.

Yol kenarındaki ağaçlar arasında asılı vaziyette kalan kaza nedeniyle şoka girdiği belirlenen otomobil sürücüsü Sezer Gürdal ile otomobilde yolcu olarak bulunan Samet Çeliker ve Ümit Saha, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında çocuklarıyla birlikte bahçede bulunan kadın, bir haftada 2 kez kaza meydana geldiğini belirterek, “Bizim hayati riskimiz var. Bu kazalardan korkmaya başladık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kendi yerimizde korkar olduk” dedi.

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