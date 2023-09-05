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Meclis lokantasında yemekler beleş! İşin gerçeğini Sinan Burhan açıkladı

Meclis lokantasında yemekler beleş! İşin gerçeğini Sinan Burhan açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, yemeklerin dışarıya göre çok ucuz olduğu Meclis lokantasıyla ilgili eleştirileri yazdı. Ayda binlerce seçmenin Meclis'e geldiğini vekillerin de misafirlerini lokantaya götürdüğünü belirten Burhan, "Bir vekil gelen seçmene dışardan yemek yedirse benzin parası bulamaz" dedi.

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Meclis lokantası haberleri yeniden gündemde. Hayat pahalılığının zirve yaptığı bugünlerde vekiller hedef tahtasında.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, bu tür haberlerin servis edilmesinin kasıtlı olduğu düşüncesinde.

"Meclis Lokantasında yemekler beleş…" başlıklı yazısında bu konuya değinen Burhan, "Peki bir gazeteci de çıkıp bu yemekleri vekil kimlerle yiyor diye sormaz mı? İnsaf, vicdan, ahlak lazım." ifadelerine yer verdikten sonra yazısına şöyle devam etti:

"Meclis Lokantası bir nevi kamu hizmeti veriyor"

"Şimdi gelelim gerçeğe. Yurdumuzun dört bir yanından vatandaşlarımız Ankara’ya gelir. Bu vatandaşlar vekillerimizin misafiri olur. Günde onlarca, ayda binlerce seçmen meclise gelir. Derdine derman bulmak, iş bulmak, nakil yaptırmak için vekillerin kapısını çalarlar. Vekiller de bunca yoldan gelen seçmenini yemeğe götürür. Meclis Lokantası bir nevi kamu hizmeti veriyor. Elbette ucuz olacak. Halka hizmet veriyor. Bir vekil gelen seçmene dışardan yemek yedirse benzin parası bulamaz. Vatandaş rahat rahat mecliste yemeğini yiyor. 

"Sadece ailesine harcasa vekil maaşları çoktur ancak vekil halkı için de harcama yapıyor"

Vekillerin bu maaşları yeterli değildir. Vekiller düğüne gider, cenazeye gider buraya giderken neyle gidecek? Otobüsle mi gidecek? Mazot yakacak, benzin yakacak. Gerçek anlamda halka hizmet eden vekillere aldıkları maaş helal hoş olsun. Bir vekil sadece maaşı ile geçiniyorsa eli öpülür. Kamudan, devletten beslenmiyorsa o vekil tebrik edilir. Çok tanıdık vekil ahbabım var. Maaşla geçinemiyor. Peki, neden geçinemiyor. Vatandaşın sorunlarını çözdüğü için, vatandaşa harcama yaptığı için geçinemiyor. Yoksa sadece ailesine harcasa vekil maaşları çoktur. Ancak vekil halkı için de harcama yapıyor. Birileri maaş meselesini çarpıtıyor. Esas olan halka yapılan harcamadır. 

Sinan Burhan'ın yazısının tamamı

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