Yurtdışı uçuşuna izin verilmedi, görevliye saldırdı! Senden daha güzelim, sarı çiyan

İlginç olayın adresi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı. Eski tip nüfus cüzdanı ile yurtdışı uçuşuna izin verilmeyen yolcu, uçuş firmasının görevlisine hakaretler savurdu.

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Eski tip nüfus cüzdanı ile yurtdışı uçuşuna izin verilmeyen yolcu, uçuş firmasının görevlisine hakaretler savurdu. Hıncını görevliden alan yolcu, "Allah belanı versin" diyerek görevlinin yüzüne tükürdü. Bununla da yetinmeyerek, "Kendini güzel mi sanıyorsun? Ben senden daha güzelim, sarı çıyan" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Firma görevlisinin şikayetçi olduğu olayda savcılık, şüphelinin suçtan kurtulmak için karşı taraf aleyhinde iddialarda bulunduğunu belirtti. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi.

"Kendini güzel mi sanıyorsun?

İlginç olayın adresi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı. Ailesiyle birlikte bir uçuş firmasından Azerbaycan'a gitmek için bilet alan Fatma Ş.(60) 6 Haziran günü havalimanına geldi. Uçağa geçiş sırasında eski tip nüfus cüzdanını gösteren Fatma Ş'ye yurtdışı uçuşunda bu kimliğin geçerli olmadığı bilgisi verildi.

Bunun üzerine uçuş firmasının satış ofisine giden yolcu, ailesiyle birlikte satın aldığı yaklaşık 32 bin lira tutarındaki biletlerin açığa alınmasını istedi. Firmanın yer hizmetleri görevlisi İlayda Y.(27) ise biletlerin açığa alınamayacağını söyleyince yolcu bu kez de biletlerin iptal edilip ücret iadesini talep etti.

Firma görevlisi biletin iptali halinde ancak 7 bin 760 liralık vergi iadesi ücretinin verilebileceği bilgisini aktardı. İlk olarak bu ücretin iadesini kabul edip giden ancak bir süre sonra tekrar görevlinin yanına gelen Fatma Ş, tekrar biletinin iptal edilmesini istedi. Görevli İlayda Y. yeniden bu durumun mümkün olmayacağını anlattı.

Bunun üzerine para iadesi alamayan yolcu ile uçuş firmasının görevlisi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre yolcu Fatma Ş, "Allah belanı versin" diyerek görevlinin yüzüne tükürdü. Bununla da yetinmeyerek, "Seni gebertmediğime dua et. Seni parçalarım. Kendini güzel mi sanıyorsun? Ben senden daha güzelim, sarı çıyan" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Genç kadın polisleri çağırıp şikâyetçi oldu.

İfadesinde görevlinin kendisine hakaret ettiğini ileri süren Fatma Ş, "Biletimi açığa almasını söyledim. Beklemem gerektiğini söyleyince bekledim ama babam hasta olduğu için yardımcı olmasını, gerekirse bileti iptal edebileceğini belirttim. Sarı saçlı bayan bana çemkirdi. 'Aşağılık, seni öldürürüm' dedi. Asıl ben şikâyetçiyim" dedi. Ancak olaya şahit olan firmanın diğer personelleri bu durumun aksi olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şahitlerin şüpheliyi doğrulamadığını ve şüphelinin suçtan kurtulmak için karşı taraf aleyhinde iddialarda bulunduğunu belirtti. "Hakaret" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma, suçların uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.