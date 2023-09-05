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Biz şimdi hangi Meral Akşener'e inanalım? Hadi Özışık sordu

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasette baş döndüren zikzaklarını Youtube kanalında değerlendirdi. Özışık, "İşte bu yüzden soruyoruz, hangi Meral Akşener? Biz hangi Meral Akşener'e inanmalıyız?" dedi.

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İyi Parti lideri Meral Akşener, Süleyman Demirel'i aratmayan "Dün dündür bugün bugündür" siyasetiyle rekor kırıyor. Seçimden önce "Kazanacak aday" arayışındaydı.

6'lı masadan kalktı, zehir zemberek açıklamalar yaptı Akşener. Her ne olduysa masaya döndü, Habertürk ekranlarında "Kazanacak aday" olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Hatta CHP liderine "Buyur sayın Cumhurbaşkanım" diyerek yol gösterdi. 14 ve 28 Mayıs seçimleri oldu, Millet İttifakı kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha halkın yüzde 52'lik oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi. Meral Akşener'in bahanesi hazırdı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan ederek başarısız olunca, seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na sardı. 15 Milletvekili konusunda pişmanlığını dile getiren Meral Akşener, daha önce de Kılıçdaroğlu'na şükranlarını iletmişti.

Meral Akşener'in zikzaklarının son adresi ise Afyonkarahisar'da yaptığı konuşma oldu. İsim vermedi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. İyi Parti olarak 31 Mart 2023 yılında yapılacak yerel seçimlerde kendi adaylarıyla halkın karşısına çıkacaklarını duyurdu. Afyonkarahisar'dan ayrıldı, Fatih Altaylı ile konuştu. Kürşat Zorlu'nun açıklamalarını "Kendi temennisi" diyerek geçiştirdi, İstanbul ve Ankara'da Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda "uzlaşabiliriz" dedi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Akşener'in baş döndüren değişimi kendi Youtube kanalında yorumladı. Özışık, "İşte bu yüzden soruyoruz, hangi Meral Akşener? Biz hangi Meral Akşener'e inanmalıyız?" diye sordu.

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