Trafikte herkesi şaşırtan hareket! Darp edilen kurye ellerini arkadan bağladı sabır sınavı verdi

Bursa Osmangazi'de trafikte bir sürücü ile tartışan motorlu kurye kendisini darp eden kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak tepki vermedi. Kuryenin duruma tepkisi dikkat çekerken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ilerleyen motosikletli kurye, trafikte kendisini durduran kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Motosikletten inen kurye kendisini, yumrukla darp eden, yaka paça savuran kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak karşılık vermedi.

Saldırgan ise kuryenin karşılık vermemesine rağmen darp etmeye devam etti. O ilginç anlar kameraya yansırken, Kükürtlü Mahallesi’nde iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma da kavgaya dönüştü.

Olay yerinden geçen trafik polisi kavga eden şahısları ayırırken, vatandaşlarda tarafların sakinleşmesi için ellerinden geleni yaptı. Kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.