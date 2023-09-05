İYİ Partili Adnan Beker: Allah memleketi korumuş da seçimi kazanamamışız! Mansur Yavaş bombaları...

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, altılı masayı topa tuttu. Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İYİ Parti'ye verilmesini isteyen Beker, aksi takdirde kendisinin aday olacağını söyledi.

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İYİ Parti ile CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmesi yaşanırken, İYİ Parti cephesinden bomba bir itiraf geldi. Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı bakanların bile oluşturulamayacağını söyleyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Allah memleketi korumuş." dedi.

HDP ile protokol var mı bilmem!

TV100'de Gürkan Hacır'ın programına konuk olan Adnan Beker, Altılı Masa'yı eleştirerek "Biz o masada herkesle eşit olduk. Herkese her şey dağıtılmış, bizim bir talebimiz zaten yoktu. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardı. HDP'yle protokol var mıdır bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz." şeklinde konuştu.

Allah memleketi korumuş da kazanamadık

Konuşmasında dikkat çeken itiraflarda bulunan Beker, şunları kaydetti: "Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Biz daha atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, Kültür Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor 'İyi ki kazanmamışız' diyor. Bunlara niye cevap vermiyorsunuz."

Mansur Yavaş CHP'den ada olursa biz de...

Adnan Beker, yerel seçime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beker, "İş birliği olmayacaksa, biz kendi adaylarımızla gideceksek Ankara ve İstanbul’da adaylarımız çıkacak, ‘Ankara’da seçime girmiyoruz’ demeyeceğiz. İş birliği olmazsa ve Mansur Bey CHP’den aday olursa biz de aday çıkaracağız." dedi.

Akşener 'aday ol' derse olurum

"Genel Başkan 'çık aday ol' derse Ankara'ya aday olurum" diyen Beker, "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa Ankara’nın İYİ Parti’ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Parti’nin adayı olur. Mansur Bey, ‘Aday değilim’ dese Ankara’da İYİ Parti ve CHP’nin adayı olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.