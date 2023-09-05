Yusuf Tekin müjdeyi verdi, tarihi duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Yeni öğretmen alımı için takvimin, ekim ayı sonunda ilan edileceğini söyleyen Bakan Tekin, “Bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyledi.

Tekin, öğrencilerin cep telefonuyla derse girmesine ilişkin de "Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler" açıklamasında bulundu.

“Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.” diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı dil, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinde ihtiyaçların daha fazla olduğunu anlattı.

İşte Bakan Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

"5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik.

Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.

Yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz

Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.

Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum. Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.

Cep telefonu kararı

Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz.

Sınıf tekrarı olacak mı?

Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.

Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.

Öğretmen atamaları

Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."