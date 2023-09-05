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Kayseri'de akılalmaz dolandırıcılık! İnternetten sahte altınla 430 bin TL dolandırdı

Kayseri'de akılalmaz dolandırıcılık! İnternetten sahte altınla 430 bin TL dolandırdı

Kayseri'de internet üzerinden teknolojik alet satın almak istediğini söyleyen bir dolandırıcı sahte altın ile 24 kişiyi 430 bin TL dolandırdı.

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Kayseri’de internet üzerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, elektronik eşya satan vatandaşları arayan M.K. (26), ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini belirtti.

Vatandaşlarla buluşan M.K., ürünü alarak ödemesini sahte altınla yaptı. M.K. bu yöntemle 24 kişiyi 430 bin TL dolandırırken, mağdurların ihbarı üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şahsın bulunduğu adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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