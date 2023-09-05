Kastamonu'da korkunç kaza! 5 metre yükseklikten traktörle düşen kadın sürücü can verdi

Kastamonu Hanönü'nde 5 metre yükseklikteki yolda kontrolden çıkan traktör evin bahçesine devrildi. Meydana gelen kazada evin bahçesine düşen traktörün altında kalan kadın sürücü, hayatını kaybetti.

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Olay, Hanönü ilçesine bağlı Vakıf Geymene Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canan Aldaç idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.

Traktörün altında kalan Canan Aldaç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aldaç'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.