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Kirlilik nedeniyle kapatılan Florya Güneş Plajı yanında suya girdiler

Kirlilik nedeniyle kapatılan Florya Güneş Plajı yanında suya girdiler

İstanbul’da kirlilik nedeniyle kapatılan Florya'daki Güneş Plajı'nda deniz adeta yeşile büründü. Plajın hemen yanında ise vatandaşların kirliliğe aldırış etmeden özel işletmede suya girdikleri görüldü.

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İstanbul’da sıcak hava ile birlikte vatandaşlar serinlemek için soluğu plajlarda alıyor. Florya’da bulunan Güneşli Plajı ise yaklaşık 1 yıldır kanalizasyon suyunun denize karışması nedeniyle İstanbul Valiliği kararı ile kapatılmıştı.

Hemen yanında bulunan özel işletme ise açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Havadan görüntülenen sahilin yeşile büründüğü ancak yanında bulunan işletmedeki vatandaşların buna aldırış etmeden denize girdikleri görüldü. Güneşli plajı çevresi tel örgülerle kapatılmış bir şekilde girişe izin verilmiyor.

Tel örgülerin üzerinde asılan uyarı tabelalarında ise “Denize girmek sağlık açısından uygun değildir, su ölçüm değerlerinin uygun olmaması nedeniyle il yüzme suyu komisyonu tarafından kapatılmıştır” yazıyor. Uyarı yazılarına aldırış etmeyen vatandaşlar hemen yakındaki özel işletme olan plaja girmeye devam ediyor.

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